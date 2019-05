Controllore bus aggredito a Cagliari

Nuova aggressione ai danni di un dipendente del Ctm a Cagliari.

Nel primo pomeriggio, secondo quanto si è appreso, è scoppiata una furibonda lite a bordo di un mezzo pubblico che transitava nella zona di viale Bonaria. Una lite, a quanto pare, tra un controllore e un passeggero. I due hanno prima discusso, poi il viaggiatore ha colpito con un pugno il dipendente del Ctm che ha riportato una ferita al naso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e il 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, dovrebbe cavarsela in pochi giorni. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e individuare l'autore dell'aggressione.