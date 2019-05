Roberto Pili nuovo presidente Ierfop

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Roberto Pili è il nuovo presidente eletto dall'assemblea generale dei soci Ierfop. L'Istituto Europeo per la Ricerca Formazione Orientamento Professionale Onlus riprende così a pieno regime una più che trentennale attività nella formazione professionale.

Insediato anche il nuovo consiglio di amministrazione, oltre al presidente Pili gli altri componenti sono Pietro Paolo Murru, Aldo Secci, Claudio Murtas, Mario Marinelli, il vicepresidente vicario Teodoro Rodin, il vicepresidente Cataldo Idda e Bachisio Zolo direttore dell'attività didattica e formativa.

"Oltre alla mia più sincera gratitudine verso i soci per questa nomina - dichiara Roberto Pili - un sentito ringraziamento lo rivolgo al vicepresidente vicario Pietro Paolo Murru che dalla scomparsa di Raffaele Farigu ha retto l'ente, mantenendolo nel solco tracciato dal suo fondatore. Raccolgo questo testimone con il preciso impegno di mantenere forte la continuità rispetto alle linee e programmi storici quali lo sviluppo della formazione della didattica e la ricerca al servizio del perseguimento della più completa autonomia possibile, qualsiasi siano le abilità delle persone. Intendo semmai rafforzarne la vocazione nazionale e internazionale.

Ampio spazio sarà dato a programmi di prevenzione delle disabilità sensoriali in ogni fascia d'età e alla ricerca nel settore degli ausili tecnologici, laddove ne prevediamo l'aumentato bisogno con la crescita delle fasce più anziane della popolazione".