Lungosaline Quartu chiuso: nuovo bus Ctm

Per favorire la mobilità cittadina dopo la chiusura al traffico del ponte di Viale Colombo, il Ctm, di concerto con il Comune di Quartu Sant'Elena, ha disposto servizi ad hoc e il potenziamento delle linee esistenti, soprattutto per i residenti dell'area di via San Benedetto e via Fiume da un lato, e per i residenti di Margine Rosso e del litorale quartese dall'altro.

In particolare da lunedì 20 maggio e fino all'8 giugno sarà attiva una navetta di collegamento tra via San Benedetto di Quartu Sant'Elena fino alla fermata Golfo di Quartu (Torre). Il percorso tocca via San Benedetto (lato via Bonn), via Fiume, Lungomare del Golfo, Rotatoria Arena (inversione), Lungomare del Golfo, via Fiume, via San Benedetto, via Bonn e nuovamente via San Benedetto. La linea sarà operativa tutti i giorni, dalle 6 alle 21, con una frequenza di 30 minuti.

Da lunedì gli orari di passaggio in tempo reale saranno disponibili sul sito internet www.ctmcagliari.it e sull'app Busfinder. A partire dal 9 giugno, con l'avvio del nuovo servizio estivo Ctm, sarà operativo il potenziamento della linea QS che ricomprenderà nel proprio tracciato il percorso della navetta San Benedetto. Il potenziamento prevede che la linea QS avrà una frequenza di 17 minuti.