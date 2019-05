Cava M.Urpinu abbandonata, denuncia FdI

"Degrado, abbandono, poca sicurezza in una delle aree più belle della città, ormai dimenticata da tutti". La denuncia arriva da Corrado Maxia, esponente di Fratelli d'Italia a Cagliari, secondo il quale la situazione dell'ex cava di Monte Urpinu è preoccupante.

"Purtroppo l'area è incustodita e poco sicura. I residenti della zona più volte hanno segnalato i problemi, eppure nessuno si è degnato di occuparsene".

Secondo Maxia bisogna prendere in mano la situazione con un piano ad ampio respiro. "La mia idea - spiega - è trasformare quell'area in una cittadella del verde, con una sala convegni, punti ristoro, passeggiate all'aperto. La prossima amministrazione dovrà occuparsi di trasformarla in un valore aggiunto per la città. Le potenzialità sono enormi, per quanto inespresse. In questi anni - conclude l'esponente di FdI - è mancata la visione di un progetto ambizioso, è ora di regalare questo sogno ai cittadini".