Autista bus gita con patente scaduta

Era alla guida di un pullman pieno di alunni in gita scolastica, ma aveva la patente scaduta. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia municipale di Cagliari che da settimane sono impegnati in una serie di controlli, predisposti dal Comando del Corpo, sugli autobus che vengono utilizzati per le gite. Il controllo è avvenuto prima della partenza, venerdì scorso: al conducente è stata ritirata la patente e la gita è ripresa subito dopo l'arrivo di un nuovo autista.

"I controlli sono stati pianificati nell'ambito dell'iniziativa preventiva disposta dal Comando del Corpo a seguito del drammatico episodio accaduto nei pressi di San Donato Milanese - spiegano dalla Polizia municipale - I controlli sono stati improntati sulla verifica dei requisiti dei conducenti e sul controllo dei veicoli utilizzati per il trasporto degli studenti alle mete delle gite scolastiche".

Gli agenti verificano in particolare "il rispetto delle norme in materia di revisione e di copertura assicurativa dei veicoli - precisano i vigili - oltre ad accertare il rispetto di tutte le norme necessarie per garantire la sicurezza stradale e del trasporto dei passeggeri come la presenza e la funzionalità delle cinture di sicurezza, degli estintori, delle cassette di pronto soccorso, delle porte, dei martelletti per l'eventuale rottura dei vetri in caso di necessità, l'efficienza e le condizioni degli pneumatici". Tutti gli istituti scolastici in queste settimane hanno informato la polizia locale delle date delle partenze delle gite e le ispezioni avvengono così prima della partenza.