Sardegna celebra Leonardo Da Vinci

Anche la Sardegna celebra il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci con una giornata dedicata a laboratori didattici tecnologici e innovativi, conferenze, masterclass, arte e networking. L'evento, in programma sabato 18 maggio nella Residenza Comunale di San Sperate, è organizzato dall'associazione APS ETS Academia Terra di Massimo e Simone Lumini, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di San Sperate, e Italdron Academy, Fondazione Pinuccio Sciola, Fab Lab del Sulcis, Logus Mondi Interattivi, OIC Ordine ingegneri Cagliari, Festival scienza Cagliari e Libreria Favolare. Tra i principali "Topics" dell'evento argomenti come Areodinamica, Arti Visive, Bio-mimetica, Coding, Didattica Digitale, Elettroacustica, ICT, Ingegneria Naturale, Pittura, Robotica, Stampa 3D, Street Art e molto altro. Tutte le attività sono gratuite e aperte a ogni fascia di età.

Le iscrizioni al Seminario di Robotica, Coding e Stampa 3D "Flyng Roots" a cura del FabLAB Sulcis, la Masterclass "Storia del Volo, da Leonardo ai moderni droni" a cura del dott. Giorgio Baggiani di Italdron Academy Sardegna, centro di addestramento Enac e "Le macchine del 500" a cura del professor Massimo Lumini e Libreria Favolare sono a numero chiuso. La giornata si aperirà alle 10 con il briefing di apertura "500 anni da Leonardo" e l'avvio attività nei corner didattici preposti ai laboratori e alle esposizioni multimediali Einaudi. previsto anche un workshop di progettazione e costruzione di oggetti meccanici ed automi ispirati alle intuizioni di Leonardo Da Vinci.