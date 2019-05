Mostre: Da Vinci Experience a Bitti

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Apre a Bitti la mostra Da Vinci Experience, un percorso multimediale immersivo nella vita del genio del rinascimento.

La mostra, scelta dal Ministero dei Beni Culturali per portare nel mondo il nome di Leonardo nelle celebrazione dei cinquecento anni della sua morte, è in questo momento la più importante esposizione multimediale sul genio del Rinascimento nel mondo.

Dopo aver visitato svariate città d'arte e capitali del mondo - tra le altre Lima, Firenze e Pechino Da Vinci Experience - arriva per la prima volta in Sardegna, a Bitti, che così diventa luogo simbolo nella regione per quanto riguarda le celebrazioni leonardesche a cinquecento anni dalla sua scomparsa.

"E' un grande orgoglio per l'Amministrazione Comunale e per tutta la comunità bittese, che si pone come luogo centrale nel dibattito culturale e turistico della Sardegna", commenta con soddisfazione il sindaco Giuseppe Ciccolini".

La mostra, che nei primi giorni di apertura ha registrato una buona affluenza di pubblico, rimarrà aperta fino al 31 ottobre e sarà teatro di eventi collaterali come presentazioni di libri, incontri con esperti, convegni e dibattiti atti a celebrare e divulgare la straordinaria vita di Leonardo da Vinci. (ANSA).