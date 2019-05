Attentato dinamitardo nella notte a Budoni. Un ordigno rudimentale, a basso potenziale, è stato fatto esplodere all'interno di una casa in costruzione in via Lamarmora.

La deflagrazione ha provocato danni ai muri interni della struttura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che indagano sull'accaduto insieme ai militari della stazione di Budoni.