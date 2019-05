Nasce Enura per metano in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAG - Nasce Enura la joint venture tra Snam e Sgi che ha presentato il progetto per realizzare l'infrastruttura di trasporto di metano in Sardegna, l'unica regione in Italia ad esserne priva. "Noi siamo pronti, ora l'ultima parola spetta alle istituzioni", ha detto Patrizia Rutigliano, Executive vice president relazioni istituzionali di Snam, in occasione dell'evento "Raccontare l'eccellenza.

L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Sardegna in Italia e nel mondo" che si è svolto a Cagliari nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto.

"Stiamo lavorando su due fronti, la riduzione dei prezzi per le imprese per allinearli a quelli della Penisola dove il metano esiste già e sulla trasduzione energetica in vista della decarbonizzazione", ha spiegato Rutigliano. Il progetto di portare il gas naturale nell'Isola rientra nel più ampio programma di transizione che porterà la Sardegna, come il resto d'Italia, a chiudere le centrali alimentate a carbone entro il 2025.