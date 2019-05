Sardegna:Solinas completa squadra Giunta

Sono sei su sette gli assessori mancanti che completeranno la Giunta guidata da Christian Solinas. Il presidente della Regione ha decretato la nomina di Valeria Satta (lega) quale assessora agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd'Az) all'Urbanistica, Gabriella Murgia all'Agricoltura, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti. Solinas ha avocato a sé la delega all'Industria. la nomina degli assessori mancanti arriva a distanza di 73 giorni dalle elezioni del 24 febbraio scorso.

Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha, infatti, firmato i decreti di nomina degli assessori mancanti. La notizia era già emersa dalla conferenza dei capogruppo in Consiglio regionale, prima delle dichiarazioni programmatiche da parte del presidente. Sino ad oggi l'esecutivo era composto da soli cinque assessori su dodici. I nuovi assessori giureranno in Consiglio regionale la prossima settimana.

La squadra di governo presenta qualche sorpresa rispetto alle aspettative. Alla fine all'Agricoltura non è approdata l'allevatrice gallurese Daria Inzaina, ma Gabriella Murgia, in quota Fortza Paris-Sardegna Civica. Questo ha determinato dei cambiamenti. La Lega, già titolare della Sanità, approda infatti agli Affari generali con Valeria Satta (già candidata alle regionali) e ai Trasporti con Giorgio Todde. Rispettati i pronostici con i nomi di Sanna e Biancareddu a Urbanistica e Trasporti. Quanto all'Industria, Solinas si riserva di scegliere tra le indicazioni che arriveranno dal gruppo misto di cui fanno parte Stefano Tunis, Domenico Gallus, Pietro Moro, Roberto Caredda e Valerio De Giorgi. Con un unico limite per poter rispettare la legge: il nome indicato dovrà essere una donna.