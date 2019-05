Polizia: diario per prevenzione a scuola

Salute, sport, ambiente, integrazione sociale, educazione stradale, utilizzo di Internet e dei social, ma anche fenomeni di devianza più vicini ai ragazzini, come il bullismo e il cyberbullismo. Sono questi i temi della nuova edizione de "Il mio diario", l'agenda realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Miur destinata agli alunni delle scuole elementari.

Il progetto di un diario per diffondere la cultura della legalità nelle scuole nasce proprio in Sardegna, a Nuoro nel 2005, da un'idea dell'allora dirigente della Squadra mobile, Fabrizio Mustaro. Si chiamava "Diahiò" ed era distribuito prima solo nell'Isola e da alcuni anni è diventato uno strumento formativo per tutta Italia con il nome "Il mio diario". Nove anni fa era stato l'allora questore di Nuoro, Pierluigi D'Angelo a presentarlo ed è stato lo stesso D'Angelo, oggi questore di Cagliari a mostrare la nuova edizione, consegnandola agli alunni dell'Istituto Comprensivo Randaccio-Tuveri-Don Milani.

"La Polizia di Stato è impegnata da circa vent'anni in progetti di legalità - ha detto all'ANSA il questore di Cagliari - 20 anni che andiamo nelle scuole con incontri dibattiti e lezioni per comunicare con i più giovani e diffondere la cultura di legalità. Sono orgoglioso che 'Il mio diario' sia figlio del "Diahiò". È un modo accattivante che attraverso personaggi di fumetti condividono valori e principi di legalità in maniera simpatica con i ragazzi".

L'agenda scolastica verrà consegnata agli studenti delle classi terze e future quarte delle elementari. Quest'anno sarà distribuita in 20 province: Cagliari, Ascoli Piceno, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Pescara, Piacenza, Pordenone, Sondrio, Terni, Trapani, Trento, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia e Viterbo.