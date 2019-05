Malattie reumatiche, (H)Open day Sassari

(ANSA) - SASSARI, 8 MAG - L'obiettivo è migliorare la conoscenza e promuovere prevenzione, diagnosi e accesso a percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche autoimmuni. È la seconda edizione dell'(H)Open day di Onda sulle malattie reumatiche autoimmuni che, il 10 maggio a Sassari, vedrà protagonista l'unità operativa di Reumatologia dell'Aou di Sassari.

I centri di Reumatologia degli ospedali aderenti al network "Bollini Rosa" distribuiranno materiale informativo divulgativo alla popolazione femminile offriranno gratuitamente attività di consulenza alle donne con malattie reumatiche autoimmuni, accertate o sospette, ed eseguiranno, qualora utili, esami strumentali di approfondimento.

A Sassari, sarà possibile rivolgersi agli ambulatori dell'unità operativa di Reumatologia collocati al secondo piano del palazzo delle cliniche di viale San Pietro numero 8. È ancora possibile prenotare una visita telefonando al numero 079228448.

"Le malattie reumatiche autoimmuni - spiega il direttore della unità operativa di Reumatologia della Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, professor Giuseppe Passiu - causano disturbi a carico dell'apparato locomotore e in generale dei tessuti connettivi di sostegno dell'organismo. Le malattie reumatiche autoimmuni - prosegue - rappresentano un vasto gruppo di malattie, estremamente eterogenee per espressione clinica e gravità. In Italia, secondo i dati a disposizione di Onda, a essere colpite sono più di 3,5 milioni di donne, spesso giovani, con conseguente impatto negativo su attività lavorativa, salute riproduttiva, pianificazione familiare e qualità di vita globale". (ANSA).