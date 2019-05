Ubriaco sale su parapetto del Bastione

In stato di ubriachezza ha scavalcato la recinzione montata per i lavori in corso e ha camminato sul parapetto del Bastione di Saint-Remy, girando dei video e facendosi selfie col cellulare, rischiando di cadere nel vuoto.

Protagonista un giovane di 25 anni. Al 113 è arrivata la telefonata di un passante che ha visto il giovane passeggiare sul parapetto: "È in bilico e barcolla", ha detto agli operatori. La Centrale operativa della Polizia ha subito inviato in zona una pattuglia della squadra volante. Gli agenti hanno prima rintracciato il cittadino in piazza Costituzione e dopo pochi istanti individuato il giovane: era con un amico.

I due hanno raccontato agli agenti di aver bevuto qualche birra ed essere subito dopo andati a passeggiare lungo il belvedere del Bastione. Il 25enne non si è accontentato della passeggiata: ha scavalcato la recinzione montata per i lavori in corso ed è salito sul parapetto.

Mentre era in bilico sul vuoto ha iniziato a farsi selfie e video, invitando l'amico a salire anche lui, ma ottenuto il rifiuto è sceso. Il 25enne è stato visitato dai medici del 118 ed ha rifiutato le cure.