Quartu, il Lungosaline diventa pedonale

(ANSA) - CAGLIARI, 7 MAG - Il sindaco di Quartu Stefano Delunas ha firmato un'ordinanza per la chiusura totale al traffico del Lungosaline di viale Colombo. L'atto, che fa seguito alla precedente ordinanza dello scorso febbraio volta all'interdizione alla circolazione nella strada dei mezzi pesanti, si è reso necessario in seguito al crollo del cordolo esterno del ponticello sul Canale Perdalonga.

La preclusione è stata disposta in attesa dell'avvio del monitoraggio sulle condizioni e sulla tenuta del ponte ma sarà utile anche nell'ottica di una sperimentazione di area pedonale che valorizzerebbe una strada particolarmente importante dal punto di vista paesaggistico-ambientale. Nel tratto compreso tra la rotonda all'incrocio con le vie San Benedetto e Salieri e l'altra presente nel viale Lungomare del Golfo di Quartu è situato un ponticello che consente l'attraversamento del Canale Perdalonga, in passato utile ad alimentare le vasche al servizio del ciclo produttivo delle saline dello stesso Parco. Visto l'insorgere di un notevole stato di degrado sulle superfici in calcestruzzo, l'Ente Parco regionale del Molentargius Saline aveva affidato a un professionista esterno l'incarico di svolgere le verifiche di sicurezza sulla struttura. Lo stesso Parco aveva poi trasmesso al Comune la relazione tecnica sulle indagini strumentali effettuate, dalla quale era emersa la necessità di imporre limitazioni al transito ai mezzi di portata superiore ai 35 quintali. Il successivo insorgere, nei giorni scorsi, di un crollo strutturale a ridosso del bordo del ponte, nonostante l'interdizione al traffico pesante, ha comportato la necessità di un'ulteriore verifica delle condizioni di stabilità. "L'ordinanza - spiega Delunas - è assolutamente necessaria per questioni di sicurezza. Sebbene il crollo del ponte resti un'ipotesi, un cedimento di poche decine di centimetri potrebbe comunque rivelarsi pericoloso per i motociclisti. Almeno fino all'avvio del monitoraggio il Lungosaline resterà chiuso. Questa scelta ci permette anche una prima sperimentazione della ripedonalizzazione che potrebbe essere nuovamente in futuro la 'passeggiata verso il mare' per i quartesi e per i turisti".(ANSA).