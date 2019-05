David Guetta protagonista ad Arbatax

(ANSA) - CAGLIARI, 7 MAG - Il dj e produttore francese David Guetta sarà la superstar internazionale del Red Valley Festival in programma dal 14 al 17 agosto ad Arbatax. Sarà lui a dare il via alle danze il primo giorno della manifestazione. Mentre la chiusura é già stata annunciata: sul palco il rapper dei record Salmo il 17 agosto.

Guetta nasce a Parigi e inizia la sua carriera a soli 17 anni nei club parigini, per poi approdare a Ibiza in veste di dj resident del Pacha e dell'Ushuaia. L'elenco delle collaborazioni è lungo e prestigioso: da Rihanna a Usher, Justin Bieber, Nicki Minaj ma anche Afrojack e Martin Garrix. Il suo ultimo album "7" pubblicato il 14 settembre 2018, ha raggiunto la prima posizione su iTunes a livello mondiale durante il weekend dell'uscita, conquistando più di 1 miliardo di streaming e rendendo Guetta il sesto artista più ascoltato su Spotify, con 40 milioni di ascoltatori mensili.