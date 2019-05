In 5 rapinano locale di kabab a Sinnai

Sono entrati in un locale che vende kebab e lo hanno rapinato. Cinque giovani di circa 20 anni sono stati denunciati dalla Polizia. Il raid è avvenuto in via Roma a Sinnai. Ieri sera poco dopo le 22, i ragazzi hanno fatto irruzione nel locale mettendolo a soqquadro e danneggiandolo, poi hanno rivolto il loro interesse al registratore di cassa e sono riusciti a scassinarlo nonostante il titolare abbia tentato di fermarli.

Si sono così impossessati di 200 euro e sono fuggiti. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Quartu che hanno raccolto la testimonianza della vittima e grazie alla descrizione da lui fornita sulla gang gli stessi agenti, poco dopo, hanno rintracciato i cinque giovani non troppo lontano dal locale. Perquisiti, i 200 euro non sono stati trovati. Per loro è scattata una denuncia a piede libero.