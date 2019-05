Cagliari,c.sinistra al voto per primarie

Alle primarie del centrosinistra per la scelta del sindaco di Cagliari in vista delle comunali 16 giugno, hanno votato oltre cinquemila persone. Il dato definitivo dell'affluenza è di 5.235 votanti. Alle primarie cittadine del 2011 l'affluenza fu di 5.600 elettori. I cagliaritani erano chiamati a scegliere tra le due ex assessore della Giunta Zedda, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo), e il consigliere comunale del Pd Matteo Lecis Cocco Ortu.

I tre candidati sono attesi per le 21 nella sede del Pd in via Emilia a Cagliari, dove procede velocemente lo spoglio delle schede. I risultati finali sono attesi intorno alle 21.30. Luca Mereu, presidente del Comitato delle primarie, ha espresso "grande soddisfazione per la risposta dell'elettorato del centrosinistra, non prevedibile in queste dimensioni vista la vicinanza con le due tornate elettorali e le festività".

Le elezioni nel capoluogo si svolgono con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale: le dimissioni di Massimo Zedda, infatti, sconfitto nella corsa al governatore ma eletto in Consiglio regionale, hanno comportato il ritorno al voto. L'ex sindaco non ha detto a chi andrà la sua preferenza, anche se la vicinanza con Ghirra e la comune appartenenza a Sel fanno supporre quale sarà la sua scelta in cabina.

Il Pd, nonostante la candidatura di un suo iscritto, Lecis Cocco-Ortu, non ha preso una posizione ufficiale. I vari esponenti dem vanno in ordine sparso. Con Ghirra si sono già schierati gran parte degli amministratori uscenti, con Cilloccu ampie frange del Pd mentre a favore di Lecis Cocco-Ortu si è espressa parte della segreteria dei democratici e il governatore uscente, Francesco Pigliaru.

Con la scelta del candidato sindaco del centrosinistra salgono a due i contendenti attualmente in campo per la guida del Comune di Cagliari. Il centrodestra ha ufficializzato la corsa di Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fdi. Giochi ancora aperti, invece, in casa Cinquestelle. Luigi Di Maio ha annunciato nella sua visita in Sardegna che la scelta del loro candidato sindaco verrà comunicata nei prossimi giorni: "Individueremo un nome nei tempi che servono per completare le liste", ha chiarito il capo politico del Movimento.