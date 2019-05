Comunali: rush finale per i candidati

A due settimane dalla presentazione delle liste, gli schieramenti sono ancora al lavoro per completare la selezione dei candidati sindaci nei 29 Comuni sardi dove si voterà il 16 giugno. Cinque i centri sopra i 15mila abitanti, tra i quali Cagliari, Sassari e Alghero. Nel capoluogo, per il centrodestra, venerdì è arrivata l'ufficialità della corsa di Paolo Truzzu. Domenica 5 maggio le primarie del centrosinistra definiranno il nome dell'avversario dell'esponente di Fratelli d'Italia. Tre i contendenti: due assessore uscenti della Giunta guidata da Massimo Zedda, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo) e il dem Matteo Lecis Cocco Ortu.

Urne aperte domenica dalle 8 alle 20 in sette seggi: potranno votare tutti i cittadini cagliaritani (compresi i sedicenni e gli immigrati con permesso di soggiorno) con diritto di voto per le elezioni amministrative che verseranno al seggio, a titolo di rimborso delle spese organizzative, il contributo di 2 euro.

Quanto al Movimento 5 stelle, oggi il capo politico Luigi Di Maio - in tour nell'Isola ad Alghero e Cagliari - potrebbe indicare i nomi dei candidati almeno nelle tre città maggiori. A Sassari i vertici del centrodestra dovrebbero convergere sul nome del dirigente di Forza Italia, l'avvocato Gabriele Satta, che dovrà vedersela con il magistrato Mariano Brianda (centrosinistra) e probabilmente con Maurilio Murru del M5s. Ad Alghero il centrodestra è al lavoro in queste ore per scegliere tra Mario Canoci (Psd'Az) e Nunzio Camerada (consigliere di FI).

Il centrosinistra in questo caso schiera il sindaco uscente Mario Bruno.