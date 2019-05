Vicepremier Di Maio sabato nell'isola

Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà in Sardegna sabato 4 maggio.

Prima tappa ad Alghero a mezzogiorno per il capo politico del M5s per un incontro con i cittadini in piazza Civica. Alle 17 appuntamento a Cagliari per un vertice riservato con il mondo dell'imprenditoria femminile e i rappresentanti delle imprese sarde. Ultima tappa alle 20 ad Assemini, nell'hinterland cagliaritano, dove incontrerà la popolazione in piazza Repubblica.