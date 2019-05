Scontro frontale a Sassari, muore 77enne

Una donna di 75 anni, Rita Caterina Maria Grazia Santus, è morta in uno scontro frontale avvenuto poco prima delle 13 a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Lancia Y e mentre percorreva la strada 21, nei pressi di un centro commerciale, ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di un malore, e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta, condotta da Violeta Irina Naczc, 42 anni, polacca residente a Sassari.

I due veicoli sono rimasti distrutti: all'arrivo dell'ambulanza del 118 la 75enne era in arresto cardiaco ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove è morta poco dopo nel reparto di Rianimazione. Ferita in modo non grave la conducente dell'altra vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.