Gufo debilitato salvato dalla Forestale

Era debilitato e non riusciva più a volare. Un gufo è stato salvato dagli uomini del Corpo forestale in località Capo Ferrato, a Muravera. Il volatile, dopo una prima visita, è stato trasferito al Centro recupero fauna selvatica di Monastir, dove sarà curato. I veterinari hanno comunque già accertato che il gufo non aveva ferite o traumi, era però fortemente debilitato.

È probabile che il volatile fosse in migrazione verso il nord Europa, ma a causa dei forti venti dei giorni scorsi, è rimasto 'bloccato' in Sardegna. "Il gufo comune - spiegano dal Corpo forestale - è un rapace notturno con una apertura alare di quasi un metro, molto raro in Sardegna. In questi ultimi anni si sono verificati alcuni avvistamenti nel periodo della migrazione. L'animale predilige ambienti boschivi dove preda roditori e piccoli uccelli. È una specie protetta".