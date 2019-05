Coldiretti, riformare sistema agricolo

"Un assessorato all'Agricoltura in disarmo, ostaggio della burocrazia, dove mancano decine di funzionari tecnici, cioè di coloro che sono in grado di far bene i bandi e dare risposte alle imprese". E' l'allarme lanciato da presidente e direttore di Coldiretti, Battista Cualbu e Luca Saba, che hanno chiesto un incontro urgente con il presidente della Regione Christian Solinas. Obiettivo, "riprogrammare il futuro dell'agricoltura che in caso contrario sarebbe ricordata per tutti i suoi problemi e non per le eccellenze che produce", afferma Saba.

Una criticità su tutte: "Dalla siccità del 2017 sono trascorsi ottocento giorni ma non sono stati sufficienti a far ottenere agli agricoltori 38 milioni di euro stanziati dal governo per la calamità naturale, sinora sono state liquidate solo trenta pratiche". Si tratta di uno dei motivi per i quali, spiegano Cualbu e Saba, "l'assessorato ha bisogno di una profonda riorganizzazione, sia a livello strutturale che di competenze delle agenzie".

Non può passare inosservato il fatto che ancora non sia stato nominato l'assessore competente che, secondo Coldiretti, "dovrà essere un uomo o una donna con un appoggio politico forte, tale da consentirgli di fare le riforme necessarie, in grado di confrontarsi con i suoi colleghi competenti a livello di conferenza Stato-Regioni". Inoltre, precisa Saba, "la persona giusta dovrà saper tradurre il messaggio politico in termini operativi, per esempio sia in Giunta che in Consiglio deve saper usare le parole adatte per far capire che c'è bisogno di riformare il sistema".

Tra le novità che l'associazione auspica, un servizio di customer satisfaction e il super Caa (Centri assistenza agricola). Il primo, "realizzato da un'azienda terza", darebbe la possibilità agli imprenditori agricoli di dare un giudizio sull'efficienza degli enti; il super Caa, invece, è un intervento anti-burocrazia che regola il processo di semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi che interessano le imprese agricole.