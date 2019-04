Volo diretto Olbia-San Pietroburgo

(ANSA) - OLBIA, 29 APR - L'Airbus 319 della compagnia aerea S7 Airlines con 122 passeggeri a bordo ha inaugurato oggi i collegamenti diretti fra Olbia e San Pietroburgo. Il velivolo proveniente dalla città russa è atterrato alle 13.20 all'aeroporto Costa Smeralda, accolto dal tradizionale "Arc of Triumph" realizzato dai vigili del fuoco, dal Country manager della compagnia S7 Airlines, Marzio Scamolla, e dal gruppo folk olbiese con il tradizionale costume sardo. È la prima volta che la Sardegna è collegata con un volo di linea diretto con San Pietroburgo, rotta che sarà operativa il lunedì e il venerdì, fino al 26 ottobre.

"Siamo orgogliosi di inaugurare questo collegamento che rappresenta una novità assoluta per Olbia e la Sardegna - ha commentato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar, la società che gestisce il Costa Smeralda - L'anno scorso il vettore ha collegato con ottimi risultati Olbia con Mosca e quest'anno, considerata la domanda crescente dei viaggiatori russi, ha deciso di investire ulteriormente sulla nostra destinazione, dando così anche ai sardi l'opportunità di visitare questa straordinaria città, considerata la capitale culturale della Russia".

Il vettore inoltre ha ampliato l'offerta per Mosca che quest'anno sarà operativa dal 27 aprile sino al 26 ottobre con tre frequenze la settimana, martedì, giovedì e sabato. Con il volo inaugurale è arrivata in Sardegna anche una delegazione di sei giornalisti russi che, grazie al supporto di Confindustria nord, potranno scoprire l'isola. (ANSA).