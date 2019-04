Serra marijuana in mansarda, un arresto

Aveva trasformato il suo appartamento al centro storico di Alghero in un market della marijuana, a km zero. La droga era infatti coltivata nella camera da letto, dove era stata allestita una vera e propria serra. Un 21enne algherese è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Alghero, processato per direttissima e condannato dal giudice del Tribunale di Sassari all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora ad Alghero.

All'interno della serra, costruita con tanto di impianto di ventilazione, illuminazione con lampade alogene, termostati e temporizzatori, sono state trovate 6 piante di canapa alte oltre 70 cm e in piena infiorescenza. Accanto alla serra c'erano anche flaconi di vari fertilizzanti. Grazie all'aiuto delle unità cinofile con i cani pastori Efro e Denvy, nella casa del giovane incensurato sono stati ritrovati anche 2,5 chili di marijuana già essiccata e pronta alla vendita, un bilancino di precisione e 5.900 euro in contanti.

I finanzieri hanno incastrato il giovane fingendosi turisti e controllando da vicino il flusso di giovani che entrava e usciva dall'appartamento per acquistare la droga. Il 26 aprile è scattato il blitz: i militari hanno perquisito la casa del 21enne scoprendo la mini piantagione di marijuana.