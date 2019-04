Alghero, Bruno candidato centrosinistra

(ANSA) - ALGHERO, 27 APR - Mario Bruno è il candidato ufficiale del centrosinistra per le elezioni amministrative del 16 giugno ad Alghero.

Il sindaco uscente ha guadagnato il via libera definitivo della coalizione al termine di un vertice che si è svolto questa mattina nella sede del Partito democratico. "Le forze di centrosinistra riunite oggi convergono su Mario Bruno come candidato a sindaco della coalizione. Il percorso prosegue ora alla presenza del candidato per mettere a punto il programma, lavorando affinché la coalizione possa allargarsi ad altre forze politiche", annuncia con un documento ufficiale il tavolo della coalizione.

Nei prossimi giorni i partiti del centrosinistra lavoreranno per allargare l'alleanza cercando di riportare all'interno della coalizione le due forze che si sono allontanate, in disaccordo sulla scelta del candidato, ossia l'Upc e il PdS.

"Si può discutere di programmi, e lo faremo, ma la figura di Mario Bruno non è più in discussione", afferma il segretario provinciale del Pd, Gianpiero Cordedda. (ANSA).