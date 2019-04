Tormenta una donna, 46enne arrestato

Ha tormentato una donna, l'ha più volte aggredita facendola finire in ospedale e l'ha minacciata, anche in presenza dei poliziotti. In carcere per stalking è finito Valter Piano, 46 anni. Ieri al 113 è arrivata la telefonata della vittima che ha chiesto aiuto alla polizia perché minacciata e molestata dall'uomo. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato la donna molto agitata. Dentro la sua roulotte c'era il 46enne ubriaco: poco prima l'aveva aggredita verbalmente. Proprio mente la vittima descriveva quanto accaduto, dalla roulotte è sceso Piano che si è subito diretto verso di lei e verso i poliziotti, urlando frasi volgari e minacciose ed è stato subito bloccato.

Dai successivi accertamenti è emerso che poco prima era entrato nella roulotte e dopo aver insultato la donna, le aveva fatto alcune avance, ma vistosi rifiutato, ha iniziato a urlare contro di lei. Non era la prima volta che accadeva, la vittima lo aveva più volte denunciato dopo essere stata aggredita. Ha anche mostrato denunce e certificati medici. Per il 46enne sono scattate le manette.