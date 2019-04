Aias: sciopero e presidio a Cagliari

Confermato per venerdì 26 aprile lo sciopero generale dei dipendenti dell'Aias dei territori di Cagliari e Sulcis-Iglesiente. Le Federazioni provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato l'astensione dal lavoro e indetto un presidio davanti alla sede regionale dell'associazione in viale Poetto a Cagliari.

La vertenza non si sblocca, quindi, nonostante fosse arrivata sul tavolo della prefetta di Cagliari, Romilda Tafuri, che aveva convocato l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, il dg dell'Ats Fulvio Moirano, la famiglia Randazzo - fondatrice e proprietaria delle strutture che si occupano dell'accoglienza di persone disabili e non autosufficienti - e i sindacati.

In particolare proprio questi ultimi lamentano "l'ulteriore aggravarsi dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, arrivata in molti casi a 9/10 mensilità arretrate" e guardano on preoccupazione alla sospensione di qualsiasi attività relativo alla Sas Domos, che dovrebbe sostituire l'Aias nelle attività socio assistenziali.