Università Cagliari, +11% di iscritti

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Gli iscritti all'Università di Cagliari nell'ultimo anno accademico sono aumentati dell'11,2%.

Il dato emerge dalle ultime rilevazioni disponibili tra quelle effettuate periodicamente dalla Direzione per la Didattica e l'Orientamento, attraverso il Settore statistica e monitoraggio dell'Ufficio per la valutazione.

Tra gli anni accademici 2017/18 e 2018/19 gli immatricolati ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico (gli iscritti per la prima volta al sistema universitario) fanno registrare un saldo positivo del 9,5%, che equivale a 334 studenti in più (3842 immatricolati nel 2018/19 rispetto ai 3508 del 2017/18) mentre il dato complessivo degli iscritti al primo anno fa registrare un aumento di 390 unità (pari all'8%): 5233 del 2018/19 rispetto ai 4843 del 2017/18.

Buone notizie anche dai corsi di laurea magistrale, sui quali l'Ateneo è impegnato su indicazione della Rettrice Maria Del Zompo con un significativo aumento dell'offerta formativa. Si tratta del biennio specialistico, che offre ai giovani sardi numerosi nuovi corsi di laurea. In questo caso, l'aumento degli iscritti al primo anno va in doppia cifra con un + 25% (equivalente a 280 studenti in più). Il totale degli iscritti al primo anno dei corsi di laurea attivati dall'Ateneo di Cagliari (triennali, a ciclo unico e magistrali) parla dunque chiaro: nel 2018/19 sono stati 6631, contro i 5961 dell'anno precedente, con un aumento dell'11,24%, che corrisponde a ben 670 studenti in più. "E' il risultato delle politiche portate avanti negli ultimi quattro anni - commenta con soddisfazione la professoressa Del Zompo - con l'obiettivo specifico di far conoscere sempre di più e meglio i nostri corsi di laurea, dedicando particolare attenzione alla qualità di quelli magistrali. Stiamo potenziando stage e tirocini non soltanto nelle istituzioni e nelle aziende sarde, ma anche a livello nazionale e internazionale, per aumentare le opportunità di un'occupazione sempre più in linea con i contenuti delle lauree dei nostri studenti". (ANSA).