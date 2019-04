Foto 'rubate', compagna Di Maio diffida

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - La giornalista cagliaritana Virginia Saba, compagna del vicepremier Luigi Di Maio, ha formalizzato l'incarico al suo avvocato per adire alle vie legali dopo la pubblicazione di vecchie foto private sul settimanale 'Chi', poi riprese anche da altri siti di informazione. "La dottoressa Virginia Saba - ha detto all'ANSA l'avvocato Giovanni Dore - mi ha conferito l'incarico di tutelare i suoi diritti, anche in via giudiziaria, e la propria riservatezza e dignità in merito alle recenti vicende della pubblicazione di foto intime e private con ampia risonanza su tutti gli organi di informazione nazionale. Si tratta di foto scattate per scherzo con un amico fotografo nel lontano 2010 e senza il rilascio di alcuna autorizzazione per la pubblicazione e, tantomeno, per lo sfruttamento economico da parte di chicchessia".