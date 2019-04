Dall'Italia alla Corsica con Moby

Riparte la stagione turistica per la Corsica collegata con le navi di Moby. Le spiagge e l'entroterra verde dell'isola francese sono la destinazione preferita da moltissimi italiani e i traghetti della Balena blu sono pronti a partire sin dai prossimi week-end e ponti pasquali e post-pasquali. Quest'anno ai tradizionali porti di Genova e Livorno si aggiunge anche quello di Piombino per chi ama i viaggi super veloci.

La tratta Livorno-Bastia-Livorno sarà operativa da giovedì 18 aprile fino al 26 ottobre e assicurerà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre fino a quattro partenze al giorno a bordo di Moby Zazà, Moby Corse, Moby Vincent e Moby Kiss. Con tariffe a partire da 23,88 euro. Stessa data di avvio e scadenza e stesse frequenze per la Genova-Bastia-Genova sulla Moby Corse e Moby Zazà. In questo caso, la tariffa per adulto è a partire da 21,14 euro. La nuova Piombino-Bastia-Piombino, invece, sarà operativa dal 14 giugno al 14 settembre e sarà operata dalla Moby Kiss (22,58 euro).