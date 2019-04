Serie A: giudice, due giornate a Zaza

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Sono 12 i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 13ma giornata di ritorno di Serie A.

Tutti fermati per un turno, a parte Zaza (Torino) che salterà invece due partite. Gli altri squalificati sono gli espulsi Barella e Pellegrini (Cagliari), Biraschi (Genoa) e i diffidati Chibsah (Frosinone), Dijs, Gabbiadini e Santander (Bologna), Fares (Spal), Pandev (Genoa), Pisacane (Cagliari) e Luis Alberto (Lazio). Diffida e 10 mila euro di multa per il tecnico del Torino Mazzarri "Per aver platealmente contestato una decisione arbitrale"; 10mila euro di multa anche al tecnico della Lazio Simone Inzaghi "per avere contestato platealmente uscendo dall'area tecnica".