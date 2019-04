Serie A: Torino-Cagliari 1-1

Un gol a testa per Torino e Cagliari nel lunch match della 32/a giornata di serie A, che lascia i granata ai limiti della zona Europa, a 50 punti, e porta il Cagliari a quota 37 in piena tranquillità. Zaza ha segnato la rete del vantaggio del Toro al 7' st e al 27' è arrivata la risposta di testa di Pavoletti, al 12/o centro stagionale, che la Var ha convalidato solo dopo qualche minuto per un sospetto fuorigioco.

Partita accesa, con vari ammoniti e ben tre espulsi: lo stesso Zaza, Pellegrini e Barella, col Cagliari che ha giocato l'ultimo dei sette minuti di recupero in nove uomini.