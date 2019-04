Marcia lavoratori Air Italy su Cagliari

La Filt Cgil, la Fit Cisl e la Uilt Uil, insieme ad una folta delegazione dei lavoratori Air Italy domani presenzieranno, con un sit in, i cancelli di Villa Devoto, sede di rappresentanza della presidenza della Giunta regionale. Ad annunciarlo il segretario Generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. Proprio domani, infatti, è previsto alle 15:30 il vertice delle due compagnie aeree (Alitalia ed Air Italy) ed il neo Governatore della Sardegna per discutere della continuità territoriale su Olbia, dove i due vettori hanno proposto di poter volare con oneri di servizio pubblico, ma senza compensazioni economiche. Per questo Air Italy ha già fatto sapere che potrebbe decidere di lasciare i collegamenti con scalo gallurese.

La partenza della delegazione sindacale e dei lavoratori è prevista alle 10:30 all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia.

"Questo sit in - afferma Boeddu - serve per far capire al Governatore Solinas che, le sue scelte, oltre ad essere penalizzanti per tutti i sardi e per l'intera Sardegna, stanno mettendo a serio rischio il posto di lavoro di oltre 600 operatori della compagnia Air Italy e di una realtà industriale aeronautica che dura da oltre 50 anni".