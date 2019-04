Inventori in famiglia al 10Lab

Secondo e ultimo appuntamento con l'innovazione del 10Lab di Sardegna Ricerche: al Parco scientifico e tecnologico di Pula è la domenica di 'Inventori in famiglia'. Genitori, zii e nonni potranno avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia 'giocando' con i propri figli o nipoti, con i laboratori e le attività rivolte al pubblico di ogni etá. Domenica scorsa oltre quattrocento tra adulti e ragazzi hanno affollato le sale del centro e hanno potuto sperimentare con le nuove tecnologie e il pensiero creativo. E ora c'è il bis, sempre con ingresso libero e gratuito.

Tra le novità di quest'anno, la mostra 'Tech it easy', un percorso interattivo sulla tecnologia che diverte, e la collaborazione con il FabLab Sulcis, che coinvolgerà il pubblico dei più piccoli in attività ludiche e tecnologiche. La giornata è articolata in diversi momenti, sia la mattina che il pomeriggio sino alle 18. Ogni 45 minuti si alterneranno le 'Demonstration', i laboratori scientifici tematici; quattro gli appuntamenti con i Tinkering, laboratori ingegneristici condotti dallo staff di operatori del 10Lab; due le esposizioni, oltre a 'Tech it easy' anche la mostra di prototipi 'Ti piacerebbe se'; e infine i laboratori a ciclo continuo dedicati ai bambini con il FabLab Sulcis.