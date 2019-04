Posidonia ad Alghero, via alla rimozione

(ANSA) - ALGHERO, 12 APR - Il progetto di rimozione della posidonia dal sito di stoccaggio della spiaggia di San Giovanni, lungo la fascia urbana del litorale di Alghero che va dal porto all'ospedale marino, entra nel vivo.

Dopo la rimozione manuale dei rifiuti ingombranti e grossolani, le banquette di posidonia sono pronte per essere trasferite nel nuovo sito di accumulo temporaneo individuato a Cuguttu, lungo la strada litoranea che collega Alghero con la borgata marinara di Fertilia. L'operazione rientra nell'accordo tra Comune di Alghero e Confcommercio, per il quale l'amministrazione ha disposto un investimento di 150mila euro.

In parallelo proseguono gli interventi del macchinario "pulisci-spiaggia" nelle spiagge libere da concessioni e stabilimenti balneari privati. Procede anche il ripristino delle condizioni ambientali originarie nell'area che da oltre dieci anni ospitava il sito di stoccaggio.

Conclusa la vagliatura sui primi 5mila metri cubi di posidonia e recuperata la sabbia, il materiale residuo viene trasferito in un centro specializzato di smaltimento di Quartu.

"Manteniamo gli impegni nei confronti del bene più prezioso di cui dispone Alghero, ossia le sue spiagge", afferma l'assessore comunale dell'Ambiente, Raniero Selva, sotto la cui responsabilità politica si è realizzata la rivoluzione che consentirà di restituire ai cittadini e ai turisti un'importante fascia del litorale all'interno del centro abitato. (ANSA).