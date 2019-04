Lavoratori ex Secur da Pais in Consiglio

Sono in 45, hanno perso il lavoro dopo il cambio di appalto dei servizi di vigilanza all'Aou di Sassari e da quattro mesi sono accampati in piazza d'Italia. Gli ex dipendenti della Secur hanno manifestato davanti al Consiglio regionale e sono stati ricevuti dal presidente dell'assemblea sarda, Michele Pais. "Ormai da quattro mesi siamo attendati, ci troviamo in una situazione assurda, fatti fuori da un appalto regionale con modalità seguite solo a Sassari - gli hanno spiegato - Ad alcuni di noi mancano due anni alla pensione, le forze politiche trovino presto una soluzione i rappresentanti di M5S e Lega si sono detti pronti a ragionare per risolvere il problema, intanto noi proseguiamo a oltranza la protesta".

Da febbraio i lavoratori hanno perso anche gli ammortizzatori sociali, ma non si arrendono: la vigilanza delle strutture sanitarie sassaresi è passata nelle mani della Coopservice, società alla quale l'appalto del servizio è stato assegnato da Sardegna Cat, il centro di committenza regionale. Col passaggio di consegne, i 45 dipendenti della ditta che sin qui ha gestito il servizio, non assorbiti dalla nuova gestione, sono rimasti senza lavoro.