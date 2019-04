Giudice sportivo 'assolve' Mandzukic

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Nessun provvedimento da parte del Giudice sportivo a carico di Mario Mandzukic, l'attaccante della Juventus soggetto a prova tv per la possibile condotta violenta nei confronti di Alessio Romagnoli in Juventus-Milan di sabato scorso. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha ritenuto che "il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta".

Otto invece gli squalificati, tutti per un turno dopo la 31ma giornata di Serie A. Si tratta di Ceppitelli (Cagliari), Bani (Chievo), Maietta (Empoli), Sturaro (Genoa), Badelj (Lazio), Kolarov (Roma), Belotti (Torino) e Zeegelaar (Udinese).