Eurallumina, appello a Regione e Governo

Subito un incontro con il neo governatore Solinas e con gli assessori competenti, quando saranno nominati, per discutere la vertenza Eurallumina in vista della ripresa produttiva dello stabilimento di Portovesme. E' la richiesta avanzata dalle tute verdi del Sulcis, oggi in presidio davanti al Consiglio regionale, dove si svolge la seconda seduta della legislatura.

In una lettera aperta la Rsu si rivolge direttamente alla Giunta ("è assolutamente necessario che oltre all'insediamento dei neo assessori, siano operativi i rispettivi direttori generali e gli staff dei collaboratori nei principali enti aventi competenza del nostro percorso autorizzativo procedurale: Ambiente, Sanità, Industria, Urbanistica e Lavoro"), ma anche al Governo nazionale che ha fissato un incontro con la Rusal, multinazionale dell'alluminio proprietaria della fabbrica, il prossimo 18 aprile al Mise con il sottosegretario Davide Crippa ("Quale peso dà il Governo all'industria nello scenario socio-economico del Paese?").