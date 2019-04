Conte a malato Sla, governo a tuo fianco

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto al giovane malato di Sla Paolo Palumbo, in sciopero della fame, per esprimere "vicinanza e solidarietà" e assicurando che il Governo sta seguendo la sua vicenda. Palumbo, cuoco oristanese di 21 anni, ha rivolto un appello al Governo e a Mattarella per chiede di essere inserito nel protocollo di cure sperimentali 'Brainstorm'.

"Carissimo Paolo - scrive il premier - ho ricevuto con molto piacere la tua mail e ti ringrazio di cuore per avermi reso partecipe delle tue personali esperienze e dei tuoi pensieri. Desidero manifestarti ammirazione per la grande forza d'animo che ti sostiene quotidianamente nell'affrontare il tuo grave problema di salute e complimentarmi con tuo fratello Rosario per l'amore, la dedizione, il sacrificio e l'impegno coi quali affronta insieme alla tua famiglia la tua grave disabilità.

Ti assicuro - conclude Conte - che sono in contatto con il ministro Grillo che sta seguendo personalmente la tua vicenda". "Garantiteci l'accesso come in America o Israele alla sperimentazione di Brainstorm", aveva scritto Palumbo nell'appello su Facebook. Si tratta di una terapia sperimentale a base di cellule staminali mesenchimali che agiscono sul sistema nervoso centrale e che è alla fase 3 della sperimentazione negli Stati Uniti e in Israele.

IN CORSO INTERLOCUZIONI SU CURA SPERIMENTALE - Sono in corso "interlocuzioni" sia con lo Stato di Israele sia con l'azienda farmaceutica produttrice del farmaco sperimentale richiesto dallo chef sardo Paolo Palumbo, malato di Sla. Secondo quanto quanto si apprende, contatti sarebbero stati avviati dal ministero della Salute e dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al fine di ottenere il farmaco in sperimentazione per un uso compassionevole.

Attualmente, la sperimentazione del farmaco è in atto in Usa su 200 pazienti, e anche in Israele, ma non sono presenti analoghe sperimentazioni in Europa. Palumbo, che ha anche avviato uno sciopero della fame, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello al Governo e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poter avere la nuova cura: "Garantiteci l'accesso come in America o Israele alla sperimentazione di Brainstorm", aveva scritto su Facebook. Si tratta di una terapia sperimentale a base di cellule staminali mesenchimali che agiscono sul sistema nervoso centrale e che è alla fase 3 della sperimentazione negli Stati Uniti e in Israele.