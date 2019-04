Casa: compravendite in aumento dell'8,4%

(ANSA) - CAGLIARI, 9 APR - Compravendita di case in aumento in Sardegna nel 2018: +8,4% rispetto all'anno precedente. Lo dicono i dati dell'Agenzia delle Entrate rielaborati da Senaf in occasione del prossimo appuntamento Saie Bari - la fiera biennale delle tecnologie per l'edilizia e l'ambiente costruito 4.0 (24-26 ottobre 2019 - Nuova Fiera del Levante).

Complessivamente gli acquisti di abitazioni sono stati 13.504. A livello provinciale, con le sue 6.122 unità abitative vendute, è Cagliari a registrare il maggior numero di compravendite. Più indietro Sassari (4.991), Nuoro (1.508) e Oristano (882). La crescita delle compravendite rispetto al 2017 riguarda tutte le province sarde.

Secondo l'elaborazione di Abitare Co., società che si occupa di intermediazione immobiliare, è Sassari (+10,5%) la più dinamica, seguita da Oristano (+10%), Nuoro (+6,9%) e Cagliari (+6,8%).