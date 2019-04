La Brignone per la salvaguardia dei mari

(ANSA) - ROMA, 8 APR -'Changing the course of the river. How to tackle marine plastic pollution': è il talk di mercoledì 10 aprile dalle 18 alle 20 nel Casello Daziario di Levante dell'Arco della Pace, nel corso della Milano Design Week, promosso da One Ocean Foundation, la fondazione nata lo scorso anno per volontà dello Yacht club Costa Smeralda per promuovere la blue economy e accrescere la consapevolezza sull'emergenza dell'inquinamento nei mari. La conferenza esplorerà il tema della minaccia dell'inquinamento derivante dalla plastica attraverso le testimonianze di importanti ospiti, Ambassador di One Ocean Foundation, che hanno concentrato il proprio impegno personale e professionale nella promozione della sostenibilità degli oceani. Protagonisti del talk, moderato da Stefano Pogutz, prof. di Corporate Sustainability nella SDA Bocconi e presidente del Comitato scientifico One Ocean Foundation, la sciatrice Federica Brignone e l'esploratore Alex Bellini, il prof. di ecologia e tossicologia all'Università di Milano, Andrea Binelli.