Amazon, trattare i clienti come amici

Mille dipendenti a tempo indeterminato più gli stagionali nel periodo che precede Natale, quando gli ordini si moltiplicano. Popolazione di lavoratori molto giovane: età media 35 anni, il 56% donne. Una piccola città alle porte della città di Cagliari, nella zona industriale di Elmas. È il regno di Amazon, il colosso internazionale del commercio elettronico, in Sardegna. Nell'aprile di quattro anni fa, il 9 aprile, a sorpresa, ci fu la visita del fondatore Jeff Bezos. L'impronta delle sue mani è al piano terra: dieci dita colorate per firmare la riproduzione di uno schema di lavoro disegnato in un tovagliolo di carta dallo stesso Bezos.

È l'inizio del viaggio: una visita all'interno del mondo di Amazon guidata dal responsabile del customer service Alberto Balzan. Proprio a Cagliari si risolvono i problemi dei clienti di tutta Italia: dalle 6 del mattino a mezzanotte i dipendenti, divisi in tre o quattro turni, ascoltano le richieste di chi si accinge a fare un ordine o lo ha già fatto. Ogni postazione di lavoro è personalizzata con pupazzetti, foto e altri gadget, gli scaffali (ma anche le sale formazione) si chiamano come i grandi del cinema italiano: Mastroianni, Gassman, Loren, Sordi.

C'è un continuo brusio in sottofondo: sono gli operatori che parlano, illustrano, rispondono. Le regole sono chiare. E scritte nei quadretti appesi al muro. La prima è trattare il cliente come un amico. Se poi c'è qualche difficoltà in più perché il problema da risolvere non è dei più semplici, ecco pronta la squadra di specialisti che aiuta chi parla con il cliente e che segnala i casi alla casa madre.

CHEF TOMEI: STOP ALLE SCHIFEZZE, USATE CIO' CHE OFFRE LA NATURA. Il cibo è cultura. E i culurgiones sono come il Colosseo: devono essere tutelati. È un pezzo della colorita lezione show dello chef Cristiano Tomei, proprietario del ristorante L'imbuto di Lucca, premiato con una stella Michelin. Personaggio noto nel mondo della Tv: ha partecipato e partecipa a trasmissioni come La prova del cuoco, Hell's kitchen, Masterchef magazine, Cuochi d'Italia. Una lezione poco accademica e molto diretta. Il messaggio agli studenti dell'Alberghiero Azuni di Cagliari? Guardare fuori dalla finestra e farsi trascinare a tavola e in cucina da ciò che offre la natura. Per il gusto e per la salute. "Basta con le schifezze - ha detto - a colazione pane carasau e formaggi e tutto ciò che il nostro territorio ci offre".

E lui, che è toscano, è un convinto conoscitore e sostenitore anche della cucina sarda. "Conoscere la storia dei piatti e delle pietanze - ha detto rivolto ai ragazzi - è fondamentale. Il pane sardo ha queste caratteristiche speciali perché era quello che i pastori dovevano portarsi appresso per giorni e giorni nella campagne. E il vostro pani frattau? Molto non lo sanno, ma probabilmente è l'antenato delle lasagne". E i pomodori? "Voi - ha detto rivolto agli allievi - avete in questa terra un tipo speciale: i camona. Per favore, utilizzate quelli: sono fantastici". Tra un consiglio e l'altro ha provato a spiegare ai ragazzi anche qual è l'anima della cucina: "È un atto d'amore - ha detto - dobbiamo darci agli altri senza filtri. E dopo che avete lasciato i piatti in tavola ai clienti non dite "buon appetito", ma "divertitevi"