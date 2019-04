Abbanoa, lavori su condotta a Cagliari

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro per riparare un improvviso guasto che si è verificato in nella condotta idrica in viale Sant'Avendrace. L'erogazione all'utenza è garantita dai collegamenti alle condotte secondarie. Eventuali cali di pressione, a seconda dei consumi, potrebbero verificarsi nei piani alti dei palazzi.

Il guasto si è verificato verso le 6 del mattino. I tecnici di Abbanoa sono immediatamente intervenuti per eseguire le manovre in rete necessarie a isolare il tratto interessato ed evitare disservizi alle abitazioni circostanti. A essere interessato dal fuori servizio è un tratto di condotta del diametro di 400 millimetri. L'intervento di riparazione sarà concluso nel pomeriggio.