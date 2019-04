Pizzaiolo mette in fuga baby rapinatrice

A soli 16 anni ha tentato di rapinare una pizzeria, ma il titolare l'ha messa in fuga brandendo una pala da pizzaiolo. È accaduto ieri sera a Cagliari, all'interno della pizzeria Giorgione in viale Elmas. Protagonista una ragazzina rom arrestata dai carabinieri per tentata rapina.

Intorno alle 21 la 16enne ha fatto irruzione nella pizzeria e minacciando il titolare con un coltello gli ha ordinato di consegnare l'incasso. Ma l'uomo ha reagito e, minacciando la rapinatrice con la pala da pizzaiolo, l'ha costretta a fuggire. La 16enne si è allontanata rifugiandosi all'interno di un supermercato ma è stata catturata dai carabinieri. Il coltello usato per la rapina è stato recuperato.