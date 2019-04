Mobilità sostenibile, progetto Saras

Verrà presentato martedì 2 aprile a Cagliari, dalle 11 al Lazzaretto, un innovativo progetto inserito nell'ambito Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO): Street Art 4.0 #diamociunaMoSSa, ideato da Saras in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e l'Anpal Servizi. Il progetto vede coinvolti cinque istituti superiori della città di Cagliari e interesserà circa 60 studenti.

L'obiettivo è quello di stimolare il confronto di idee e comportamenti sul tema della mobilità sostenibile, considerando tutti gli aspetti compresi quelli relativi alla logistica e al trasporto sul mare. Gli studenti raggruppati in quattro team potranno attingere al patrimonio di conoscenza messo a disposizione del Gruppo Saras negli ambiti di ambiente e sicurezza, energetici, e al programma Industry 4.0 - creato per migliorare i processi produttivi in termini di efficienza e produzione attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie digitali - grazie a testimonianze dei manager. Saranno loro ad alternarsi in diversi momenti per esporre e trasferire le proprie competenze.

Dopo questa giornata introduttiva, gli studenti, suddivisi in team interscolastici, lavoreranno per realizzare un progetto culturale e creativo al fine di realizzare infografiche da applicare sulle navette che si utilizzano per il trasporto del personale del Gruppo all'interno del sito Sarlux. Una giuria premierà per la miglior idea e relativa rappresentazione grafica più convincente rispetto al messaggio elaborato.

Il progetto consente non solo di fornire un'opportunità di apprendimento e di interazione tra studenti e realtà produttive, ma può alimentare la catena del valore, variare le abitudini delle persone, auspicando misure sia comportamentali che tecnologiche per una mobilità più sostenibile. Le modalità di realizzazione del progetto, inoltre, dimostrano che è possibile coniugare conoscenze e competenze, educazione ed istruzione, sapere e vita quotidiana. Il coinvolgimento di scuole tra loro eterogenee rappresenta un percorso con molteplici aspetti di innovazione nel panorama scolastico dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.