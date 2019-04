Fallisce rapina ufficio postale a Ozieri

I carabinieri della compagnia di Ozieri, guidati dal tenente colonnello Umberto Rivetti, hanno arrestato Marco Filippino, 18 anni, e Antonio Manca, 22 anni,

entrambi di Ozieri. Sarebbero loro i due rapinatori che questa mattina hanno dato l'assalto all'ufficio postale di San Nicola, quartiere satellite di Ozieri.

Era il giorno di pagamento delle pensioni, ma i due sono scappati a mani vuote, messi in fuga dalla reazione di un impiegato

I militari li hanno catturati dopo una breve fuga. Uno di loro aveva attraversato a piedi il fiume Rio Mannu e si era nascosto nella cava di Fraigas, alle porte del paese, l'altro è stato preso vicino al campo sportivo. Entrati in azione intorno alle 9, incappucciati e con in pugno due pistole giocattolo, hanno puntato le armi contro un impiegato per farsi consegnare il denaro custodito in cassa, ma l'uomo ha affrontato i malviventi minacciando di chiamare i carabinieri e li ha messi in fuga. Manca e Filippino si trovano ora rinchiusi nel carcere di Bancali, accusati di rapina aggravata.