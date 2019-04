Cagliari, nuova maglia per l'ambiente

Contro la Juventus il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale. Per la prima volta in Serie A uno sponsor ha scelto di rinunciare alla visibilità sulla maglia per promuovere un'iniziativa a sostegno del territorio: sul petto dei rossoblù non ci sarà il logo Ichnusa ma la scritta #ILNOSTROIMPEGNO. Il progetto è stato presentato nella sala stampa del Centro sportivo di Assemini: Ichnusa, promotrice dell'iniziativa, Cagliari Calcio e Legambiente invitano tutti i sardi ad unirsi a loro per contribuire a preservare le bellezze dell'Isola con l'obiettivo di prendersi cura del territorio.

L'iniziativa è in programma sabato 13 aprile nel quartiere Sant'Elia (dove sorge lo stadio): tutti insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati che deturpano il territorio. Chiunque voglia partecipare alla giornata può iscriversi sul sito ilnostroimpegno.it. "La nostra isola è unica al mondo - ha detto Katia Pantaleo, Marketing Manager di Ichnusa -. Da sempre cerchiamo di valorizzarla e rispettarla, e questo progetto è solo un nuovo passo del nostro percorso di responsabilità, una promessa che facciamo alla nostra terra, ma anche un invito alla comunità. Giocando di squadra basta davvero un piccolo gesto, come raccogliere un rifiuto dalla strada, per portare un cambiamento".