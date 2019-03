Recuperato 1kg di eroina, 2 arresti

Sono stati visti dai carabinieri in via Giardini a Cagliari mentre si scambiavano dosi di denaro e sono stati bloccati. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno arrestato Raffaele Scano, 47 anni e Stefano Scanu 48. Sequestrato un chilo di eroina in pietra e altre dosi di droga.

Scano è stato bloccato mentre si allontanava a bordo della propria auto sulla quale si trovava anche la figlia minorenne ed è stato perquisito. I carabinieri hanno trovato circa 10 grammi di eroina. Ispezionata anche la sua abitazione e quella di Scanu, bloccato subito dopo sempre nella zona di via Giardini.

In casa di quest'ultimo è stato trovato un chilo di eroina in pietra che una volta tagliata avrebbe fatto finire nelle tasche degli spacciatori 300 mila euro.