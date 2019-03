Moto contro auto a Sassari, muore 46enne

Un motociclista di Porto Torres è morto a causa delle lesioni riportare nell'incidente di cui è rimasto vittima a Sassari, lungo la ex statale 131, all'altezza della frazione di Li Punti. L'uomo, Mario Pirastru, 46 anni, viaggiava in sella alla sua moto, una Suzuki Enduro 650, in direzione di Porto Torres. Mentre attraversava via Domenico Millelire si è trovato la strada sbarrata da una Lancia Y guidata da un pensionato di 89 anni, che andava verso Sassari e ha girato per imboccare via Giuseppe De Martini. Inevitabile lo scontro che ha sbalzato il centauro sull'asfalto.

Le condizioni del motociclista sono parse subito molto gravi: quando è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Sassari con un'ambulanza del 118 già privo di conoscenza.

Ricoverato in rianimazione, è morto poco dopo. Il sostituto procuratore di Sassari, Angelo Beccu, ha disposto l'autopsia sul corpo del 46enne e il suo trasferimento nell'istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari. I rilievi e le indagini per la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale.