Pasqua:Cagliari tra preferite da turisti

Sono molti gli italiani che stanno pensando di fare un viaggio per le vacanze di Pasqua e di partire per Cagliari. Infatti, è tra le 25 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni tra i quali Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Bologna, Torino, Lamezia Terme, Bari, Venezia e Brindisi (considerando il periodo tra il 19 e il 22 aprile 2019). L'indagine è frutto della ricerca dei viaggiatori sul motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Chi preferisce viaggiare all'estero, invece, ha scelto le grandi capitali europee come Londra, Amsterdam, Parigi, Lisbona, Madrid, Budapest e Berlino.

"La Sardegna è una delle opzioni di vacanza preferite dagli italiani. È ideale da visitare sia con la famiglia che con gli amici, in coppia o anche da soli - spiega Jetcost - Cagliari offre varie possibilità per divertirsi. Ha splendide e caratteristiche spiagge, villaggi tipici, tradizioni culturali da scoprire e cibi particolari da assaggiare".